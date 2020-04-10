شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء 4 عيادات.. إلغاء الكشف بالعيادات الخارجية بمستشفي بني سويف الجامعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى، اليوم، إلغاء جميع العيادات الخارجية باستثناء أربع عيادات فقط وهي عيادات الأطفال والجراحة العامة وأمراض النساء والباطنة، كإجراء احترازي لمنع إنتشار فيروس كورونا.

من جانبه قال الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، طبقا للقرار يتم تشغيل عيادة الجراحة العامة والأطفال والباطنة والنساء، أيام السبت، الأثنين، الأربعاء، لمنع التكدس بالمستشفى حفاظاً على حياة المرضى من الإصابة وتنفيذاً لخطة الدولة في مجابهة هذا الفيروس الخطير.

وأكد على أن عدد حالات الكشف في كل عيادة على 50 كشفاً، وأن يقتصر عرض الحالات على العيادات الخارجية فقط، مشدداً على عدم السماح بأي حال من الأحوال دخول المرضي الخارجي إلى الأقسام الداخلية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الوقائية لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة للتصدي له وحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة.