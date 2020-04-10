شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاته بـ«كورونا».. «الأطباء» تنعى وكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت نقابة الأطباء الدكتور طارق شكري استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان ووكيل مستشفى العباسية للصحة النفسية، الذي توفى يوم الجمعة الماضي، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى حميات العباسية، بعد إصابته بفيرس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وقالت النقابة في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «تنعي نقابة أطباء مصر بمزيد من الحزن والأسي الزميل الدكتور طارق شكري استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الادمان، ووكيل مستشفي العباسية للصحة النفسية».

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وأضافت «والذي توفي في قسم الرعاية المركزة بمستشفي حميات العباسية يوم الجمعة الماضي بعد إصابته بفيروس كوفيد19».

وأوضحت نقابة أطباء مصر أنه «كان قد تم نقل الدكتور طارق لمستشفي حميات العباسية يوم الخميس ٢ إبريل بعد ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب حاد بالرئتين تبعه اضطراب في الادراك وفشل في الجهاز التنفسي وللأسف لم تنجح محاولات اسعافه وتوفي إلى رحمة الله».

واختتمت النقابة نعيها قائلة: «سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان».