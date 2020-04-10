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شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالإسماعيلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية أنه لن يسمح باستغلال تركيز جهود الدولة في مكافحة كورونا في ارتكاب البعض جريمة الاعتداء على أراضي الدولة أو الأراضى الزراعية.
وقال إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأكيداته بشأن تكثيف كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على حق الدولة والشعب وفرض سيادة القانون، تم تكليف جميع رؤساء الوحدات المحلية بجميع مستوياتها بالمضى قدما في تنفيذ الإزالة الفورية لجميع التعديات بمختلف أشكالها وخاصة ما تم خلال فترة انشغال أجهزة الدولة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ عدة حملات بمراكز ومدن المحافظة والتى أسفرت عن رفع وإزالة عدد ١٦ حالة ومخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك بمساحة إجمالية بلغت ٣٦ فدان و٤٧٥٤ متراً مربعاً أرض مبانى.
ومنها عدد 10 حالات بمركز ومدينة أبوصوير وحالتان بكل من القصاصين الجديدة وفايد وثلاث حالات بمركز ومدينة القنطرة غرب.
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