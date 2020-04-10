شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الحكومة تغلبت على ارتفاع الأسعار واحتكار السلع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، بمبادرات الحكومة المصرية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال اشتراك عدد من الجهات المعنية مثل وزاراتي الزراعة والداخلية والقوات المسلحة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «الحسيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «همزة وصل»، والمُذاع عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الجمعة، أن هذه المبادرات لتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة توازن المعيشة للمواطن المصري، خصوصًا وأن القيادة السياسية تشعر بمعاناة المواطن المصري في ظل غلاء الأسعار العالمي قبل المحلي.

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وأوضح أن العالم بعد وجود فيروس كورونا المستجد وتهديده للأسواق والاقتصاد العالمي والذي لن يتعافى قبل عامين إذا تم إيجاد مصل للفيروس خلال شهر ابريل، منوهًا بأن مصنع العالم وهي الصين توقفت عن العمل وهو ما يُعطي فرصة ذهبية للمصانع المصرية لإيجاد منتجات في السوق المصري، وهو ما جعل الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسي تطلق مبادرة إحياء المصانع.

وأشار إلى أن التجار من المفترض أن يكون لهم مبادرات غير مبادرات الحكومة، خصوصًا وأن السوق المصري لا يمتلك ثقافة تخفيض الأسعار لعدم وجود آلية لضبط الأسعار من قبل الحكومة.

ونوة بأن الأجهزة الرقابية تقوم بدور محترم، مقدمًا التحية لأجهزة وزارة الداخلية لضبط عدد كبير من المحتكرين، لافتًا إلى أن جهاز حماية المستهلك لا يملك الآلية التي تمكنه من العمل مثل الدول الخليجية مما يجب تفعيلها تشريعيًا لنتمكن من توحيد سعر لكل المنتجات بتوجيه من الحكومة المصرية وليس التجار أنفسهم .