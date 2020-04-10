شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر «قوالب جاهزة للمشروعات البحثية» لمساعدة الطلاب (احصل عليها) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، على الموقع الإلكتروني للوزارة مواضيع المشاريع البحثية المقررة على سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وشرح لكيفية التعامل مع عناصر المشروع، وذلك عبر الرابط: http://moe.gov.eg/Project_topics_2020/index.html
كما نشرت الوزارة قوالب جاهزة للمشروعات البحثية لمساعدة الطلاب على إعداد المشروع البحثي الخاص بهم، وذلك عبر الرابط http://moe.gov.eg/Project_topics_2020/index2.html
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