شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ«المصري اليوم»: لم نحصل بعد على أي تمويل إضافي من «النقد الدولي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومقرر المجموعة الاقتصادية، إن الحكومة لم تحصل بعد على أي تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، أسوة بدول أخرى حصلت مؤخراً على تسهيلات من الصندوق لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف معيط لـ«المصري اليوم»، أن «الخطوط التمويلية متاحة من الصندوق حسب رغبة الدول المختلفة».

وخصص صندوق النقد الدولى ميزانية لدعم الدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا، وهو ما دعا بعض الدول للتقدم بطلبات خلال الفترة الماضية.

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في سياق متصل، أكد الوزير أن الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيصها وفقا لقرار رئيس الجمهورية، من احتياطيات الموازنة العامة للدولة، ويتم الإنفاق على احتياجات وزارة الصحة والسكان اللوجستية لمواجهة الوباء، وكذا بعض الاجراءات التي تضمنتها حزمة التيسيرات التي أقرتها الحكومة ومنها ما يتعلق بصرف مستحقات المصدرين بواقع ٣٠% وبحد اقصى 5ملايين جنيه، وكذا بعض الحوافز والإجراءات الضريبية

وكان معيط قال في تصريحات تليفزيونية، الخميس، إنه تم إنفاق 30 مليار جنيه من 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

يذكر أن وزير المالية، قال في تصريحات سابقه إنه تحدث مع عدد من رجال التجارة والصناعة، بشأن الحفاظ على العمالة لديهم، مشيراً إلى استجابتهم الكاملة، وتابع: «رجال الأعمال وطنيون وشرفاء».

وأضاف «معيط»، أن «هناك تسهيلات كبيرة اتخذتها الدولة تجاة قطاعى التجارة والصناعة، مشدداً على أن الذي يمس العمالة لديه لن يستفيد من هذه التسهيلات مطلقاً».

وتابع وزير المالية: «قرار مجلس الوزراء شرط ذلك.. من يريد الاستفادة من التسهيلات لابد أن يحافظ على العمالة لديه».