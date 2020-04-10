شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تكشف حقيقة فيديو خطبة الشيخ مصطفى العدوي بأحد المساجد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة الأوقاف ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول قيام الشيخ مصطفى العدوي بإلقاء خطبة الجمعة اليوم بأحد المساجد.

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وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان اليوم، «أنه لا صحة على الإطلاق للفيديو المفبرك بشأن خطبة مصطفى العدوى الجمعة بأحد المساجد اليوم».

وناشدت وزارة الأوقاف جميع وسائل الإعلام المحترمة والتي تكن لها الوزارة كل تقدير تحري الدقة فيما تنشر من أخبار بشأنها في هذا الوقت الذي تقف فيه الوزارة على ثغر وطني هام، وتهيب بكل وسائل الإعلام المحترمة عدم الوقوع في فخ الفيديوهات المفبركة دون التحقق من مصدرها أو الأخبار التي لا أصل لها، لأن الظرف الراهن لا يحتمل سوى الأخبار المحققة المدققة، وقديما قال أحد أعلام الصحافة الخبرية الكبار: لأن يفوتك عشرة أخبار أو حتى مائة خبر خير من أن تقع في نشر خبر غير صحيح؛ لما يترتب على التعجل في نشر الأخبار غير الصحيحة من فقدان المصداقية«.

وقالت وزارة الأوقاف إن من كان لديه أي معلومة صحيحة مدققة عن خطبة للمذكور اليوم فعليه فقط أن يذكر اسم وعنوان المسجد الذي خطب فيه المذكور أو أي مسجد خطب فيه منذ صدور قرار الأوقاف بتعليق الجمع والجماعات بالمساجد«.