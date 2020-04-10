شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن حظرا للتجوال في 31 محافظة اعتبارا من منتصف الليلة حتى الأحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت تركيا حظرا للتجوال في 31 محافظة اعتبارا من منتصف هذه الليبية وحتى منتصف ليلة الأحد المقبل.
كان وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قد كشف عن تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في تركيا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1006 حالات.
وبحسب صحيفة يني جازيتاسي، أعلن وزير الصحة التركي، عن أن حالات الإصابة قد وصلت إلى 28 ألفا و٥٧٨ حالة إصابة، مرتفعة بذلك 4 آلاف و56 حالة فى آخر 24 ساعة.
وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء انتشار وباء كورونا فى تركيا، وذلك بعدما سجلت البلاد أعلى ارتفاع يومى فى حالات الإصابة الجديدة، يوم الأربعاء الماضى.
وبحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية فإن هانز كلوج، المدير الإقليمى للمنظمة لأوروبا، قال للصحفيين أمس الأربعاء فى تصريحات عبر الإنترنت، إن تركيا شهدت زيادة هائلة فى انتشار الفيروس خلال الأسبوع الماضى. وأشارت بلومبرج إلى أن هذه التصريحات تعد التحذير الأكثر خطورة من منظمة الصحة العالمية بشان تفشى الوباء فى تركيا.
وبعد أن سجلت تركيا أول حالة إصابة قبل أقل من شهر، وتحديدا فى 10 مارس الماضى، شهدت البلاد تصاعدا كبيرا فى حالات الإصابة بالعدوى، وإن كانت معدلات الوفاة فيها تظل أقل بشكل كبير من الدول الأكثر تضررا فى أوروبا.
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