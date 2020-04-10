شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنعيد النظر فى تمويل منظمة الصحة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الولايات وضعها جيد إلى حد كبير بالنسبة للمعدات والأجهزة الطبية فى الولايات التى تشهد ارتفاعات كبيرة في الإصابات بفيروس كورونا التاجى، ووجه شكره للعاملين فى مجال الرعاية الصحية. وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستتحدث بشأن إيقاف أو تعليق التمويل الذى ترسله إلى منظمة الصحة العالمية الاسبوع المقبل. وأضاف ترامب: "إننا ننقذ مئات الأرواح بكل الطرق والإمكانيات"، وقال إنهم قاموا ببناء الآلاف من المستشفيات فى البلاد ولا توجد حاجة للمستشفيات اكثر. وطبقا لإحصاء رويترز فتمثل أعداد الوفيات فى الولايات المتحدة ثانى أعلى حصيلة فى العالم، وبلغت حالات الإصابة فى الولايات المتحدة أكثر من 472 ألفا اليوم الجمعة، وزادت بمقدار 30 ألفا، إلى 35 ألف حالة يوميا، بعد أن أصبحت عمليات الفحص متاحة بشكل أكبر. وبلغت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس على مستوى العالم أكثر من 1.5 مليون شخص، فى حين تقترب الوفيات من حاجز 100 ألف حالة.

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