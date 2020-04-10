ضبط 70 طن سكر مدعم داخل مخزني مصنعين في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضربة موجعة وجهتها الإدارة العامة لشرطة التموين لمافيا احتكار السلع التموينية، وتمكنت من ضبط 70 طن سكر مدعم داخل مصنعيين في الوراق قبل طرحه للبيع في المراكز التجارية.

تلقى اللواء عصام العزب مدير الإداراة العامة لمباحث التموين إخطارا من العميد خالد أبو العلا مدير مباحث التموين بالجيزة بتجميع مالكي مصنعين لتعبئة السكر بمنطقة الوراق كميات كبيرة من السكر التموينى وإعادة تعبئته "سكر حر" وبيعه للمولات التجارية الشهيرة.

دلت التحريات أن المتهمين هما "س. ا." و"ن. ا."، تعاقدا مع شركة حكومية لتوريد السكر لهما، وتخزينه وبيعة كسكر حر.

وداهم رجال مباحث التموين مخزنيين تابعين للمصنعين، وتبين عدم تواجد المتهمين، وضبط70 طن سكر تمويني معبأ داخل أكياس، والقبض على 6 عمال.