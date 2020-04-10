مصدر أمني ينفي وفاة شخص تعرض للعنف داخل قسم شرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: نفى مصدر أمني مسؤول ادعاءات جماعة الإخوان الإرهابية بوفاة شخص نتيجة تعرضه للعنف داخل أحد أقسام الشرطة، مؤكدا أنه عار من الصحة. المتابعة الأمنية رصدت تداول جماعة الإخوان الإرهابية منشورات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وفاة أحد الأشخاص داخل أحد الأقسام الشرطية نتيجة الاعتداء عليه. المصدر أكد في تصريحات له أن التحريات والفحص أثبتا عدم صحة هذا الادعاء جملة وتفصيلا.

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