البحث العلمي في استطلاع رأي: 10% من المصريين يرون أن كورونا جند من جنود الله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

كشف مؤشر البحث العلمي لشهر أبريل الحالي، عن اعتقاد 45% من المصريين أن السبب الرئيسي وراء تفشي فيروس "كورونا" هو انتقال الوباء من الحيوان إلى الإنسان بصورة طبيعية.

وأشار المؤشر في أحدث استطلاع رأي أجراه المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إلى أن النتائج أظهرت أيضًا أن 26% من المصريين يعتقدون أنه نتيجة تلوث بيولوجي بسبب هروب فيروسات شديدة الضراوة من المختبرات، بينما اعتقد 12% من أنها نتيجة حرب بيولوجية، و6.6% نتيجة مؤامرة، و10.4% نتيجة غضب الطبيعة وضعف المناعة وأنه جند من جنود الله.

وكانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا قد قامت بإنشاء المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2014، كإضافة لجهودها الرامية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة، ويهدف إلى مساعدة صانعي القرار في وضع السياسات، التي يتعين اتخاذها في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل ولتوحيد مصادر بيانات العلوم والتكنولوجيا في مصر بحيث يكون المرصد هو المصدر الأول لمعلومات وبيانات العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجميع الهيئات الدولية، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وغيرها من المنظمات الدولية.

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