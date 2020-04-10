شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسماعيلية» تنفي ما نشر بخصوص فتح مسجد وإقامة الصلاة فيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية أوقاف الإسماعيلية، ما تردد في المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الإجتماعي الفيس بوك، من أنباء عن فتح مسجد الهادى الأهلي وإقامة شعائر صلاة الجمعة بالمسجد، علماً بأن صلاة الجمعة والجماعات معلقة بالمساجد والزوايا لحين زوال عله الغلق، وجميع المساجد والزوايا على مستوى المحافظة، تحت رقابة مديرية أوقاف الإسماعيلية.

وقال الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، اليوم الجمعة بأنه لم يصرح بأي تصريح لأى جه صحفية عن فتح مساجد وإقامة الصلاة فيها، وإنما ما نشر في الموقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح وأخبار كاذبة لا صحة لها.

كما ناشد السادة المواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمديرية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.