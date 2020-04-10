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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت جامعة عين شمس بتوجية ورشة الخياطة بالمستشفيات الجامعية لسد احتياجات المستشفيات الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس والدكتور اشرف عمر عميد كليه الطب، والدكتور ايمن صالح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.

وأشارت الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير مكافحه العدوي، أن ورش الخياطة تابعة لمستشفيات جامعة عين شمس تتولى تغطية احتياجات المستشفيات من الفرش الجراحى للانواع المختلفة من العمليات الجراحية وورق التعقيم والمفروشات للمستشفيات وخلال الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد زاد احتياج المستشفيات مع وجود نقص في هذه المستلزمات بالسوق فتم التوجه لتحسين جودة خدمة هذة الورشة في محاوله لتغطية أكبر قدر من مستلزمات المستشفيات بجانب إنتاج الكمامات الوقائية أحادية الاستخدام بما غطى جزء كبير من احتياجاتنا.

وأضافت عبدة أنه يتم اتباع القواعد الصحية للنظافة مع العاملين من ارتداء الكمامات اثناء عمليات الانتاج، لافتة إلى أن «الجامعة تضم ورشتين إحداهما في المستشفيات الجامعية والأخرى في مستشفى عين شمس التخصصي».

«عين شمس» توجه ورش المستشفيات لتصنيع المستلزمات الوقائية للأطباء والتمريض