شكرا لقرائتكم خبر عن خروج عربة ركاب عن القضبان واصطدامها بجرار قطار بمرسي مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد في بيان صادر لها عن اصطدام العربة الأخيرة لقطار اكسبريس القاهرة بحرارة قطار ٢٩٩ مطروح دون ان يسفر عن اصابات وذلك عصر ا الجمعة

وأشار البيان عن سقوط البوجي الأمامي من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس ١٢٠٦ القاهرة / مرسى مطروح مما أدى إلى خروجها من على السكة واصطدامها ومحاشرتها لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح للاسكندرية وذلك اثناء توقفه في محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع أي اصابات أو وفيات.

وأوضح أن السكة الحديد قامت بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار 1206 بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.