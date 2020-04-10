شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «أطباء السويس» يوزع واقيات وجه على الأطباء بالمستشفيات لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام وفد من نقابة الأطباء بالسويس، يضم الدكتور تامر البوهي والدكتور إيهاب الصاوي، والدكتور اسر البنا، بزيارة مستشفي حميات السويس ومستشفي الصدر وقسم العناية المركزة بمستشفي السويس العام بتقديم واقيات الوجه ( Face Shields ) للأطباء. Advertisements وقدم الوفد التحية والشكر للأطباء على ما يبذلونه من جهد في مواجهة وباء الكورونا . جاء ذلك حرصاً من نقابة أطباء السويس على تقديم الدعم لأبنائها من شباب الأطباء لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وتقوم نقابة أطباء السويس بتوجية التبرعات من المستلزمات والواقيات الطبية ضمن مبادراتها التي أطلقتها سابقاً لدعم الطاقم الطبي .

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