شكرا لقرائتكم خبر عن «جرعة علاج وشيكولاته».. هدية أطباء «عزل تمى الأمديد» لزميلهم المصاب بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، قدم أطباء وصيادلة مستشفى عزل تمى الأمديد، جرعة علاج كورونا وباكو شيكولاته لزميلهم الدكتور محمد السيد رمضان، إخصائي الصدر بمستشفى صدر دكرنس، والذي تم نقله للعزل، بعد تأكد إصابته بكورونا، كرسالة ترحيب بزميلهم الطبيب الذي أصبح مريضا في يوم وليلة، وكتبوا على الهدية والعلاج: «نتمى لحضرتك الشفاء العاجل بإذن الله».

ونشر الدكتور محمد السيد رمضان، صور جرعة العلاج، ومعها قطعة الشكولاتة، على صفحته الشخصية على «فيس بوك»: قائلا:«أما هذه الصورة، فتحتاج إلى شكر خاص للزملاء الصيادلة فالكلمات المكتوبة لا تقل أثرا في العلاج عما قرره الأطباء من دواء، وبالمناسبة الشكولاتة هدية وليست في بروتوكول العلاج».

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وعبر الطبيب عن امتنانه وشكره لزملائه من الصيادلة والأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى قائلا: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أشكر جميع العاملين والعاملات بمستشفى تمي الأمديد، والدكتور مدير المستشفى الذي كان في استقبالي، والأطباء المحترمين على حسن التعامل، وأشكر هيئة التمريض على تفانيهم في خدمتنا وتقديم كل سبل الراحة، وأشكر العمال والعاملات على مستوي النظافة».

واعتذر عن عدم رده على هاتفه المحمول، قائلا: «أبكي والله وأنا أقرأ الدعوات والثناء من الجميع، هذا الثناء الذي لست أهلا له، فاللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي مالا يعلمون» .

وأرسل رسالة طمأنينة لأصدقائه على نفسه وعلى جميع المعزولين من مستشفى صدر دكرنس، قائلا: «نحن بصحة جيدة ونفس راضية».

يذكر أن مستشفى صدر دكرنس شهدت وجود 18 إصابة بكورونا بين الأطقم الطبية وتم إغلاقها لمدة 48 ساعة لتطهيرها، بالإضافة لعزل باقي طاقهما والعاملين بالمدينة الجامعية بالمنصورة احترازيا تحت الملاحظة.