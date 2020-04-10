شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: استمرار حملات التطهير بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محافظة القليوبية مجهودات التطهير والتعقيم لمدن وأحياء وقري المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تنفذها المحافظة للحفاظ على سلامة المواطنين ومكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث دفعت المحافظة بفرق الطب الوقائي والطب البيطري للتطهير والتعقيم بالمراكز والقرى والأحياء.

وقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، إن المراكز والمدن والأحياء قامت باستكمال حملات تطهير مكبرة، حيث أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لحماية أبناء المحافظة وتم التأكيد على استمرار الحملة وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحتهم وذلك من خلال تطهير المباني والمنشآت والشوارع وتوفير مستلزمات الوقاية للعاملين.

وأضاف أن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت التابعة لكافة القطاعات من خلال خطة تطهير مركزية تقوم بها المحافظة بخلاف خطط التطهير الذاتي التي تقوم بها بعض المديريات وخطط تطهير المساجد والكنائس وخطط تطهير يقوم بها المجتمع المدني، حيث تم تطهير عدد 921 مبنى حكومي حتى الآن من خلال توفير 10 طن كلور و125 جهاز رش وتم تطهير ديوان عام المحافظة ودواوين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومقرات الوحدة المحلية القروية، بالإضافة إلى كافة المباني الحكومية التابعة للوحدات المحلية.

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في سياق متصل، قامت مديرية التعليم بشراء (1 طن) من الكلور الخام البودرة، وتم تطهير 1933 مدرسة ومبنى تعليمى ومباني إدارية والتي يتم إحلالها بالمياه حتى تكون قابلة للرش، كما تم الاستعانة بـ۱۳۱ رشاش محمول سعة (۲۰ لتر). كما قامت مديرية الصحة بتدريب عدد (34 عامل) من التربية والتعليم على كيفية التطهير وكيفية استخدام الرشاشات المحمولة وارتداء الملابس الواقية.

وتم تطهير المستشفيات والمنشآت الصحية و206 مركز شباب و20 مجزر و68 وحدة بيطرية وتطهير كافة الكليات والمنشآت التابعة لجامعة بنها وتطهير عدد 4078 مسجد، كما تم تطهير جميع الكنائس بالمحافظة ومن بينها إبراشية شبين القناطر وتوابعها وإبراشية شبرا الخيمة وتوابعها وإبراشية بنها وتوابعها.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية لتطهير كافة المنشآت الشرطية.

وفي قطاع الرقابة على الأسواق وتوافر السلع الأساسية والالتزام بالأسعار، تم تكليف مديرية التموين والوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالبدء الفوري في تنفيذ حملات مشتركة من إدارات التموين والوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها ومباحث التموين للرقابة على كافة السواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع يتم من خلالها ضبط كل من يقوم برفع الأسعار بدون مبرر، حيث تم ضبط عدد 669 مخالفة منها 110 مخالفة بالمخابز وعدد 529 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية والمحلات وعدد 10 مخالفة حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع بأزيد من السعر الرسمي بالمخابز والأسواق (مخالفة تسعيرة وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتهاء صلاحية وغش تجاري.- سلع مجهولة المصدر- بدون شهادات صحية- بدون ترخيص..الخ)، بالإضافة إلى قيام شرطة التموين والتجارة الداخلية بضبط 10 قضايا حجب سلع تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء وبيع ما يزيد عن السعر الرسمى.