شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الرصف بأسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس نبيل الطيبي، سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال الرصف بطريق «بصرة – الفتح» والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة التنفيذ وقياس سمك طبقة الأسفلت.

وشدد «الطيبي» على سرعة إنهاء الأعمال في مواعيدها وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وزيادة معدلات التنفيذ والإسراع بها لإحداث تقدم ملموس وتحقيق نقلة نوعية بهذه القرى والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم من الحصول على كافة الخدمات بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال الرصف والمشروعات التي تتم في المراكز والأحياء وفقًا للخطة الموضوعة لضمان سير العمل بها وتنفيذها طبقًا للجداول الزمنية والتأكيد على الانتهاء من تلك الأعمال في الأوقات المحددة.