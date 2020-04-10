شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: لا صحة للفيديو المفبرك بشأن خطبة مصطفى العدوى الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق للفيديو المفبرك بشأن خطبة مصطفى العدوى الجمعة بأحد المساجد اليوم.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"نرجو من جميع وسائل الإعلام والتي تكن لها الوزارة كل تقدير تحري الدقة فيما تنشر من أخبار بشأنها في هذا الوقت الذي تقف فيه الوزارة على ثغر وطني هام ، وتهيب بكل وسائل الإعلام عدم الوقوع في فخ الفيديوهات المفبركة دون التحقق من مصدرها أو الأخبار التي لا أصل لها ، لأن الظرف الراهن لا يحتمل سوى الأخبار المحققة المدققة".

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وتابعت وزارة الأوقاف فى بيانها:"قديما قال أحد أعلام الصحافة الخبرية الكبار : لأن يفوتك عشرة أخبار أو حتى مائة خبر خير من أن تقع في نشر خبر غير صحيح ، لما يترتب على التعجل في نشر الأخبار غير الصحيحة من فقدان المصداقية".

واختتمت وزارة الأوقاف قائلة:"ومن كان لديه أي معلومة صحيحة مدققة عن خطبة للمذكور اليوم فعليه فقط أن يذكر اسم وعنوان المسجد الذي خطب فيه المذكور أو أي مسجد خطب فيه منذ صدور قرار الأوقاف بتعليق الجمع والجماعات بالمساجد".