شكرا لقرائتكم خبر عن يارب خير.. حكاية دواء يابانى لكورونا تستعد مصر لاختباره وتصنيعه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهود مكثفة تبذلها وزارة التعليم العالى والمؤسسات البحثية، فى سبيل التوصل إلى عقار لمواجهة فيروس كورونا، حيث حصلت مصر على عينات من دواء "أفيجان" اليابانى المستخدم فى مواجهة فيروس كورونا، وتم التواصل مع الصين للحصول على المادة الخام تمهيدا للانطلاق نحو تصنيع الدواء محليا فى مصر، بالإضافة إلى قيام المركز القومى للبحوث بالعمل على اختبار مجموعة من الأدوية الأخرى لدراسة مدى تأثيرها فى مكافحة كورونا. الفيديو التالى يرصد حكاية وتفاصيل ذلك الدواء الذى تسعى مصر لاختباره وتنفيذه. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يارب خير.. حكاية دواء يابانى لكورونا تستعد مصر لاختباره وتصنيعه.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.