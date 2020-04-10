شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فيروسات: هيدروكسى كلوروكين له تأثير قوي ويمنع تكاثر كورونا في الخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إنه لا صحة لعلاقة كرات الدم بالقضاء على فيروس كورونا.

وأوضح، خلال برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، الذى يقدمه الإعلامى حسام الحداد، أن هيدروكسى كلوروكين له تأثير عالٍ جدا على كورونا وهو من الأدوية الناجحة وتأثيره غير مباشر على الفيروس ولكن تأثيره على الخلية يجعلها غير صالحة لتكاثر الفيروس، أما الأدوية الأخرى هناك دواء يابانى تم تجربته على 300 مريض، ووجدوا أنه دواء قويا وواعدا ويعمل على الفيروس نفسه ويمنع عمله ولا يستطيع التكاثر داخل الخلية.

وتابع أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث: احتمال كبير أن يستخدم الأفيجان لعلاج كورونا لأنه دواء قوى وآمن ونحن لا نختلف عن العالم ونتبع البروتوكولات الموجودة بالعالم كله، وفى الغالب الأدوية المضادة للفيروسات لا تكون موجهة لفيروس واحد فقط ولكن لأكثر من فيروس، والبحث عن أدوية جديدة أو لقاح مستمر، وهناك الكثير من الأدوية تحت التجربة، وسيتم اكتشاف أكثر من نوع من أكثر من دولة ولكن الموضوع يستغرق وقتا.