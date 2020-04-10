شكرا لقرائتكم خبر عن داونينج ستريت: بوريس جونسون تحدث إلى أطبائه واستطاع المشى مسافات قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال داونينج ستريت إن بوريس جونسون قادر على المشي مرة أخرى بعد أن تم نقله من العناية المركزة إلى جناح المستشفى.

وجاء في بيان من رقم 10: "استطاع رئيس الوزراء القيام بالمشى لمسافات قصيرة ، بين فترات الراحة ، كجزء من الرعاية التي يتلقاها للمساعدة في شفائه.

وأوضح البيان "لقد تحدث إلى أطبائه وشكر الفريق السريري بأكمله على الرعاية الرائعة التي تلقاها. وقال البيان إن "أفكاره مع المتضررين من هذا المرض الرهيب."

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تم نقل جونسون إلى المستشفى ليلة الأحد - بعد عشرة أيام من اختباره الإيجابي لكوفيد-19. نمت المخاوف على صحته عندما تفاقمت أعراضه وتم نقله إلى العناية المركزة في اليوم التالي.

أمضى ثلاث ليال هناك قبل أن يؤكد داونينج ستريت أنه كان في "المرحلة الأولى من شفائه" وعاد إلى جناح المستشفى العادي.