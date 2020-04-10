شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بأحد مستشفيات العزل يروى قصة شفاء رجل من كورونا رغم معاناته من تليف كبدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل الأطباء مجهوداتهم لإنقاذ المرضى من فيروس كورونا اللعين، حيث روى الطبيب هشام سلطان، بمستشفى العزل بمدينة 15 مايو، قصة تعافى أب يبلغ من العمر 60 عاما من فيروس كورونا اللعين، رغم معاناته من ارتفاع ضغط الدم وماء على الرئتين وتليف كبدى ودوالى المريء.

ويحكى الطبيب هشام سلطان، تفاصيل الحالة الطبية للأب والأبن المصابين بفيروس كورونا، قائلاً :"الحمد لله حمدا كثيرا النهاردة يوم عظيم و بيشهد اكتمال قصة جميلة عندنا في رعاية مستشفى العزل 15 مايو قصة أب عنده 60 سنة و ابنه عنده 20 سنة اتكتب عليهم يتصابوا بالفيروس اللعين مع بعض و يدخلوا المستشفى مع بعض".





وأضاف :"تتدهور حالة الاب اللي بيعاني من ارتفاع ضغط الدم و تجمع ماء علي الرئتين بالإضافة إلى إصابته بتليف كبدي يدخل الرعاية المركزة و يوضع علي جهاز تنفس صناعي ويوضع علي أدوية خافضة للضغط من أجل السيطرة علي ضغطه مع أدوية مدرة للبول و تتحسن حالة المريض و يتحسن مستوي الوعي لديه".





وأكمل: "أثناء التجهيز لفصله من جهاز التنفس الصناعي يدخل في نزيف حاد نتيجة لتمزق بدوالي المريء فيتم استدعاء الدكتور أحمد الشافعي ويتم عمل منظار و ربط لدوالي المريء للمريض مع اعطائه دم و بلازما لرفع نسبة الهيموجلوبين بالدم و تعويض ما فقده".

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وأضاف :"ثم تتحسن حالة الصدر للمريض و درجة وعيه فيتم فصله من جهاز التنفس الصناعي مع سلبية المسحة التانية للابن الذي يغادر المستشفي في اليوم التالي ثم تكتمل السعادة بسلبية مسحة الاب الاولي و الثانية ليتعافي الاب و الابن من هذا المرض اللعين".