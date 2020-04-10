أخبار مصر اليوم.. تصادم قطارى ركاب فى مرسى مطروح دون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، تصادم قطارى ركاب فى مرسى مطروح دون إصابات، حيث تصادم قطارا ركاب، الأول برقم 299 قادم من مطروح إلى القاهرة، والثاني برقم 1206 المتوجه من القاهرة إلى مطرح، فى منطقة غزال بالكيلو 150 بمرسى مطرح دون وقوع إصابات بين الركاب.

تصادم قطارى ركاب فى مرسى مطروح دون إصابات.. صور وفيديو

تصادم قطارا ركاب، الأول برقم 299 قادم من مطروح إلى القاهرة، والثاني برقم 1206 المتوجه من القاهرة إلى مطرح، فى منطقة غزال بالكيلو 150 بمرسى مطرح دون وقوع إصابات بين الركاب.

سقوط أمطار غزيرة على مدينتى بورسعيد وبور فؤاد

تشهد مدينتا بورسعيد وبورفؤاد، سقوط أمطارغزيرة، وسط سماء ملبدة بالغيوم وجومتقلب مائل للبرودة، أدى الى عزوف المواطنين عن الأسواق، فضلا عن غلق بعض المحال التجارية، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، بالإضافة إلى غرق الشوارع بحى الزهور والضواحى وتراكم مياه الأمطار أمام المحلات.

بريطانيا تسجل 866 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع العدد لـ8114

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، تسجيل 866 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في إنجلترا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8114.

السكة الحديد في بيان حول أسباب حادث قطارى مطروح: محاشرة وليس تصادم

أكدت هيئة السكة الحديد أن سبب حادث قطارى مطروح سقوط البوجى الأمامى من العربة قبل الأخيرة من قطار اكسبريس 1206 القاهرة / مرسى مطروح، ومحاشرته لجرار ركاب قطار رقم 299 القادم من مرسى مطروح للاسكندرية، أي الدخول بين القطار وبين الرصيف، وذلك أثناء عمل مقابلة للقطارين داخل محطة غزال بخط القبارى / مرسى مطروح ولم يسفر عن وقوع أى إصابات أو وفيات .

محمد صلاح فى القائمة.. تخيل شكل نجوم الكرة لو كانوا نساء.. صور

كشفت تقارير إنجليزية عن كيف يكون شكل نجوم الكرة العالمية إذا كانوا نساء عبر تطبيق Face app الإلكترونى الذى يساهم فى تغيير تشكيل الوجوه.

تصادم قطارى ركاب فى مرسى مطروح دون إصابات.. صور وفيديو

تصادم قطارا ركاب، الأول برقم 299 قادم من مطروح إلى القاهرة، والثاني برقم 1206 المتوجه من القاهرة إلى مطرح، فى منطقة غزال بالكيلو 150 بمرسى مطرح دون وقوع إصابات بين الركاب.

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

توفى والد النجم على ربيع، مؤخراً ومن المقرر أن يسافر ربيع برفقة عائلته لدفن والده فى مدينة الإسماعيلية التى شهدت وفاته، وذلك بسبب وجود مقابر العائلة هناك.

فيديو.. هنجيبك يعنى هنجيبك.. 4 اختراعات لسرعة الكشف عن المصابين بكورونا

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تسابق العديد من الدول الزمن من اجل تحجيم انتشار فيروس كورونا المستجد ، وبناء على ذلك تم اختراع 4 أجهزة وتقنيات حديثة لسرعة الكشف على المصابين، في روسيا أعلنت الوكالة الفدرالية الروسية للأبحاث الطبية البيولوجية نجاح تطوير رقاقات خاصة تسمح بالكشف عن الفيروس خلال دقائق.

تراجع القيمة التسويقية لمروان محسن 3 ملايين و200 ألف جنيه فى توقف النشاط

تراجع مروان محسن مهاجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، فى آخر تحديث للقيمة التسويقية للاعبين، وفقاً لموقع الاحصائيات ترانسفير ماركت، بحوالى 3 ملايين و200 ألف جنيه مصرى.

وزير الأوقاف يكشف موعد إعادة فتح المساجد أمام المصلين.. فيديو

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الكثير يتساءل الآن عن موعد إعادة فتح المساجد للصلاة، ونحن نقول لهم في البداية نسأل الله أن يكون قريبا لكننا قلنا بوضوح شديد ذلك مرتبط بأمرين ".

محافظة أسوان تعلن فى بيان اكتشاف 10 حالات إصابة بكورونا

أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 55 حالة حتى اليوم.

فيديو .. حرب الـ 100 يوم.. الصحة العالمية Vs كورونا

مر أمس 100 يوم على إبلاغ منظمة الصحة العالمية بأول حالات الإصابة بالتهاب رئوي غامض في الصين .

عضو لجنة الفيروسات: نبحث استخدام دواء للإيدز لعلاج مصابى كورونا وتوفيره بمصر خلال شهر

قال الدكتور أشرف حاتم عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالى، إنه جارى العمل من أجل الحصول على عقار من الخارج يعالج نقص المناعة المكتسبة "إيدز" ومضاد لفيروس كورونا المستجد، في حال عدم استجابة المصابين للعلاجات الحالية، موضحا أن "هذا العقار موجود فى مصر بصورة قليلة، ونعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة".

فيديو.. جيناتك كلمة السر في دخول كورونا لجسمك

الجينات قد تكون هي مفتاح وبوابة دخول فيروس كورونا لجسمك، حيث وجد العلماء أن جين معين أو أنزيم يوجد على سطح الخلايا الخارجية يسبب سهولة أو صعوبة دخول الفيروس كورونا لجسمك، خاصة أن هذا الجين يتواجد في خلايا الرئتين، في هذا الفيديو نتعرف على كيفية استخدام فيروس كورونا لجيناتك لدخول الجسم بسهولة، وفقاً لمواقع quartz و CNN و Cleveland.

محمد بن راشد: كورونا جعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه.

فيديو الحلقة الثالثة.. لو انت بائع في محل هنقولك ازاى تحمى نفسك من كورونا ؟

وضعت منظمة الصحة العالمية مجموعة من النصائح لعدد من الفئات التي لا تستطيع التوقف عن ممارسة عملها مثل عمال الدليفرى والسائقين و البائعين، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.