شكرا لقرائتكم خبر عن مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الحكومة ترصد 7 حقائق عن كورونا وتكذب 12 شائعة.. وتؤكد: مخزون القمح الاستراتيجى آمن.. «التعليم»: امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها المحددة.. ومجلس الوزراء: لا صحة لطرح علاج للفيروس أو نقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات الجامعية.



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