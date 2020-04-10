خالفا تعليمات إغلاق المساجد.. إنهاء خدمة إمام وخطيب مكافأة بأوقاف دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنهاء خدمة إمام وخطيب مسجد سيدي وهيب الأنصاري بإدارة فارسكو، بدمياط، لقيامه بفرش سجاد أمام المسجد وإمامة الناس لصلاة الظهر، تحرير محضر رقم 1483 لسنة 2020م إداري دمياط ضده.

وقرر وزير الأوقاف، إلغاء تصريح الخطابة لخطيب مكافأة، لقيامه بأداء خطبة الجمعة وإمامة الناس في البدروم الخاص بمنزله، وتم تحرير محضر 2829/2020 إداري دمياط ضده.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الجمعة، إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضًا عدة أمور:

Advertisements

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان.

2. أن الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. أنه لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.