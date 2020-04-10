البابا تواضروس: أزمة "كورونا" فرصة للعودة إلى الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة، إننا نقوم برفع السبع صلوات إلى الله ونطلب في طلب خاص أن يمد يده من أجل المرضى والمتعبين وغير القادرين أن ينعم علينا بالشفاء، مضيفًا: "من الممكن أن تقدم صلاة مسحة المرضى في أي وقت والرشم بالزي".

وأضاف خلال ترؤسه صلوات قداس جمعة ختام الصوم من دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم: " يمكننا أن نقوم به في أي وقت"، لافتًا إلى أن هذا الزيت يمكننا الرشم به في أي وقت وعند مرض الإنسان يقوم بطلب الكاهن وأن يضع له الزيت، قائلًا: "علينا أن نصلي من أجل رئيس مصر".

وأكد البابا أن العالم يعيش ظروفًا صحية صعبة ترتفع فيها أرقام الإصابات بوباء كورونا، ولكنها فرصة للعودة إلى الله.

وأضاف: "نقضي أسبوع الآلام بطريقة فردية، لأن كل إنسان سيقف أمام الله، ويقدم حسابًا عن الفرص التي أضاعها، والخطايا التي ارتكبها، ومن ثم على الإنسان أن ينظر إلى نفسه من الداخل".