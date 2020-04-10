صلوات "أونلاين".. الكنائس الغربية تحتفل بـ"الجمعة العظيمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الغربي، اليوم الجمعة، بالجمعة العظيمة المعروفة أيضًا باسم "جمعة الصلبوت"، من خلال صلوات تبث على صفحات الكنائس "أون لاين"، التزامًا بقرار إغلاق الكنائس منعًا للتجمعات للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا.
وأعلن المطران هاني باخوم، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، نقل البث المباشر من صفحته، لقداس درب الصليب، والذي يرأسه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان مساء اليوم الجمعة، بساحة القديس بطرس.
كما أقامت الكنائس الكاثوليكية، أمس الخميس، القداسات الاحتفالية بمناسبة خميس العهد، وعيد تأسيس السيد المسيح سر التناول.
وصلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قداس خميس العهد منفردًا ببازليك القديس بطرس بالفاتيكان، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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