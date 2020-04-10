نقيب الفلاحين: رسائل مهمة لمزارعي القمح قبل الحصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن حصاد القمح هذا العام سيكون مختلفًا عن المواسم السابقه، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يأتي عقب "عاصفة التنين" التي أثرّت بشكل كبير على المساحات المزروعة بالمحصول.

وأضاف اليوم الجمعة، أن المشكلة الأخرى التي حدثت هذا الموسم، هو تفشي فيروس كورونا، التي أثرت على المزارعين، مضيفًا أن على مزارعي القمح ارتداء الكمامات أو تغطية الوجه بالشال والامتناع عن عادات السلام بالأيدي، في بداية موسم الحصاد، وعدم التجمع أثناء الطعام وتجنب الحديث عن قرب، لافتًا إلى ضرورة تجنب الزحام عند تسليم الأقماح للصوامع مع الالتزام بالمسافات الآمنة واتباع التعليمات الأمنية وتنفيذ القرارات الحكومية.

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وناشد نقيب الفلاحين، مزارعي القمح، تسليم المحصول للصوامع الحكومية، والامتناع عن تخزين كميات أكبر من الحاجة، أو بيعه للتجار قبل أن تستوفي الحكومة احتياجتها المطلوبة.

وتابع: "موسم القمح هذا العام مبشر بالخير، وزادت المساحة المزروعة بنحو 200 ألف فدان عن الموسم الماضي، ورفعت الحكومة الأسعار بنحو 15 جنيهًا لكل أردب، في جميع درجات النقاوة عن الموسم الماضي، رغم تدني الأسعار العالمية للأقماح".

ويبدأ موسم تسليم الأقماح نصف شهر أبريل الجاري، إلى بداية شهر يوليو، وتبلغ الإنتاجية المتوقعة لهذا الموسم إلى 9 ملايين طن، بحساب متوسط إنتاجية للفدان بواقع 18 أردب.​