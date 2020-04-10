شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة شكر من قنصل الصين لنادي قضاة الإسكندرية: «ما فعله كورونا قاسي ولن يستمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسلت جاو لي ينج، قنصل عام الصين بالإسكندرية، برسالة شكر إلى نادى قضاة الإسكندرية على تضامن المجلس مع دولة الصين في التصدي لأزمة كورونا.

وأكدت «لي ينج» على وقوف دولتها إلى جانب مصر لمكافحة وباء كورونا المستجد كوفيد ١٩. وجاء في الرسالة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها: «السيد المستشار عبدالعزيز ابو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية أود بالنيابة عن القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في الإسكندرية أن نعرب عن خالص أمتناننا لكم ولنادي القضاة بالإسكندرية على رسالتكم الحارة وتضامنكم منذ اندلاع COVID-19 في الصين».

وأشارت إلى أن «الحكومة الصينية اتخذت تدابير الوقاية والسيطرة الأكثر شمولاً والأكثر دقة وشمولاً لمكافحة الوباء، وبفضل الجهود المشتركة للأمة بأسرها، يسعدنا أن نرى أن هذه التدابير تظهر نتائج إيجابية مع استمرار COVID-19 في الزيادة في جميع أنحاء العالم».

وأكدت القنصل، في رسالتها، أنهم «يتابعون الوضع في مصر عن كثب، ويقفون بحزم مع أصدقاءهم المصريين في هذا الوقت الصعب، حيث لا يعرف الفيروس أي حدود أو أعراق، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغلب على الوباء إلا بالتضامن والتعاون».

وأضافت: «الصين مستعدة للعمل بشكل أوثق مع مصر ودول أخرى في مكافحة COVID 19 وحماية الوطن المشترك للبشرية، ما فعله الفيروس قاسي ولن يستمر».

واختتمت الرسالة «أعتقد بشكل راسخ أنه عندما يكون الوباء وراءنا، ستتمتع الصين ومصر بصداقة أعمق وآفاق أوسع للتعاون الثنائي، إنني أتطلع إلى استضافتكم وجميع أصدقائنا من النادي قريبًا.. مع خالص تحياتى».

من جانبه، أعرب المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، عن سعادته بالرسالة التي جاءت ردا على زيارة وفد من مجلس إدارة نادي قضاة الإسكندرية للقنصلية الصينية ضم كل من المستشار عزت أبوالخير، والمستشار هشام بهلول، والمستشار أحمد مهابة، أعضاء مجلس الإدارة.

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وأضاف المستشار عبدالعزيز، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، «نادى قضاة الإسكندرية بيتمنى لدولة الصين الخروج من هذه الأزمة ويرحب بالتعاون بين مصر والصين في مجال التصدى لفيروس كورونا وتبادل الخبرات والأبحاث العلمية في هذا الشأن لإيجاد علاج ناجع ولقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩».

جاو لي ينج قنصل عام الصين ارسلت رسالة شكر إلى نادى قضاة الإسكندرية على تضامن المجلس مع دولة الصين فى التصدى لازمة كورونا

جاو لي ينج قنصل عام الصين ارسلت رسالة شكر إلى نادى قضاة الإسكندرية على تضامن المجلس مع دولة الصين فى التصدى لازمة كورونا