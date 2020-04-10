شكرا لقرائتكم خبر عن فرق طبية لفحص الوافدين إلى الشرقية بالأكمنة الحدودية للوقاية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، نشر عدد من الأطقم الطبية بالإدارات الصحية على الكمائن الحدودية بنطاق دائرة المحافظة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة، ضمن الجهود المكثفة المبذولة لمتابعة المواطنين والقادمين للمحافظة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجة الحرارة وفحصهم، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية في هذا الشأن، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، للحد من انتشار العدوي لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، وذلك بناء على توجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، أن الجيش الأبيض يعمل حالياً بكل قوة وعزيمة، سواء داخل المنشآت الصحية أو خارجها، بجانب العمل المكثف من الفريق الوقائي الذي لا يقل أهمية عن الدور العلاجي، بل يزيد في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيراً أن هذا العمل يأتي ضمن الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على المواطنين، لتجنب إنتشار العدوى من الفيروسات، مقدماً الشكر لجميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، على هذا المجهود المبذول حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

كان محافظ الشرقية قد أعلن دعم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظة الشرقية والمحافظات الأخرى، بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر، مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي على الوافدين للمحافظة بإستخدام أجهزة الكاشف الحراري لرصد أي حالة إرتفاع في درجات الحرارة ولرصد أي حالة مشتبه في اصابتها بفيروس كورونا المستجد، على أن يتم التعامل معها فورا بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية ومرفق الاسعاف، بالإضافة إلى إجراء أعمال تعقيم وتطهير للسيارات كإجراء إحترازي ووقائي للحد من انتشار الفيروس، لتتحول الأكمنة الأمنية إلى نقاط رصد حقيقية تساعد في إحكام الرقابة والسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره.