شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: سكتة قلبية سبب وفاة السيدة المصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج أن وفاة الحالة الثانية المصابة بفيروس «كورونا المستجد» بالمحافظة، وهى لسيدة «62 سنة» من مدينة جرجا، ومحتجزة بمستشفى العزل بإسنا، جاءت نتيجة إصابتها بالسكتة القلبية وليس جراء إصابتها بالفيروس، حيث تعافت من الإصابة بالفيروس قبل وفاتها وتحولت نتيجتها من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات «للمصرى اليوم» أنه عقب وفاة الحالة أجرى اتصالا بمديرية صحة الأقصر، وتبين أن المتوفاة تحولت نتيجتها لتحليل فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية عقب تلقيها العلاج بمستشفى العزل بإسنا، وأنها توفيت إثر إصابتها بسكتة قلبية، لافتا إلى أن السيدة كانت تعاني من أمراض القلب، والسكر، وإرتفاع ضغط الدم، وأمراض أخرى.

وأوضح «جميعة»، أن أهالى السيدة تأخروا في استلام جثمانها واستخراج تصريح الدفن لها، مما استدعى التواصل مع الكنيسة في جرجا لتوفير سيارة تكريم موتى لنقل المتوفاة ودفنها، مؤكدا أنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة في الأقصر لسرعة استخراج تصريح الدفن وشهادة الوفاة للحالة.

وأكد «جميعة»، أن المحافظة سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، توفيت الحالة الأولى منذ يومين بمستشفى العزل، وهي لعجوز «84 سنة» كان عائدا من العمرة، وجرى فحص أسرته وجميع المخالطين له ولم تثبت إصابة أي شخص بالفيروس، كما جرى عمل عزل منزلى لعدد 4 أسر مخالطة للحالة الثانية (3 أسر بمحل إقامتها بمدينة جرجا، وأسرة نجلتها بمدينة سوهاج)، ومتابعتهم يوميا لمدة ١٤ يومًا في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس.

كانت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، قد ناشدت المواطنين من أهالى المحافظة بكافة مدنها وقراها الالتزام بالتعليمات الوقائية والإحترازية التي تصدرها وزارة الصحة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، وبخاصة التزام المنازل وعدم الخروج، والالتزام بالنظافة الشخصية، وغسل الأيدي باستمرار، والتزام آداب العطس والكحة، ونظافة المنزل، وذلك في أعقاب إصابة رجل وسيدة بمركز جرجا بفيروس كورونا.

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