شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى مطروح العام: إصابة طبيبة بـ«كورونا».. وعزل المخالطين 14يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت إدارة مستشفى مطروح العام، الجمعة، بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعى أكدت فيه إصابة أحد أطقمها الطبية «طبيبة» بفيروس كورونا.

وقالت المستشفى إنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك فور ورود بلاغ من مستشفى حميات الإسكندرية بإصابة أحد العاملين بالفريق الطبي بمستشفى مطروح العام، والتى غادرت منذ يوم 3/30 والمقيمة بمحافظة الإسكندرية.

كما أكد البيان أن المصابة متواجدة بمحافظة الإسكندرية منذ يوم 2 إبريل، وتم العزل بمستشفى العجمي بالإسكندرية.

وقامت مستشفى مطروح العام بحصر المخالطين للمصاب وعزلهم ذاتياً لمدة 14 يومًا.

كما قامت المستشفى بتكثيف إجراءات التطهير عال المستوى بجميع أقسامها بمعرفة فرق مكافحة العدوى والترصد.

Advertisements