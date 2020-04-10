شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بالتصدي لمحاولات البناء المخالف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأراضي الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بقرية رزقة اماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسى بمركز ومدينة كفرالشيخ على مساحة 225م، فضلًا عن إزالة شدة خشبية على مساحة 100م بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 2815م بمركز ومدينة سيدي سالم.
وشدد المحافظ على أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة، خاصة خلال ساعات حظر التجول التي تطبقها المحافظة، لافتًا إلى أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها وانتشار المبان العشوائية مرة أخرى، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر «جنح طوارئ»، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.
وأكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسؤولي إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدي على أي من هذه الأراضي، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.
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