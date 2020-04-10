شكرا لقرائتكم خبر عن خالد القاضي يطلق إصدارًا رقميًا لكتابه «دار القضاء العالي رمز العدالة وقدسية القضاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، الإصدار الرقمي من كتابه الجديد (دار القضاء العالي.. رمز العدالة وقدسية القضاء) بنشره إلكترونيًا مجاناً على شبكة المعلومات الدولية.

والتي تأتى تقديرًا للظروف الراهنة التي يجتازها العالم لتداعيات فيروس كورونا ( كوفيد- 19 )، والتي تقتضي عدم الخروج من المنازل.

وأكد «القاضي» أنه أصدر الكتاب إلكترونيًا لدعم جهود الدولة في مواجهة الأزمة الوبائية الحالية والتي تحول دون الخروج من المنازل، ولذلك حرص على نشر الكتاب في تلك المرحلة الدقيقة في حياة الشعوب الإنسانية، وبدون أي مقابل مادي لتيسير الاطلاع عليه بلا أعباء مالية.

ويعد كتاب دار القضاء العالي أول مؤلَّف توثيقي لدار القضاء العالي منذ نشأته عام 1937 م، ويتناول تعريفً الدار القضاء العالي ( المبنى والمعنى )، وللصروح القضائية المناظرة له حول العالم في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية وسلطنة عمان وباكستان، كما يعرض الكتاب لعدد كبير من رؤساء محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى واستئناف القاهرة والمحكمة الدستورية العليا ونادي القضاة والنواب العموم ونقباء المحامين ووزراء العدل.

ويسجل «القاضي» في هذا الكتاب جوانب من عظمة هذا الصرح القضائي الكبير، فقد عرض للتنظيم القضائي المصري، ولأعمال متنوعة من الأحكام القضائية والمرافعات والقرارات الصادرة من دار القضاء العالي سواء من محكمة النقض أو استئناف القاهرة أو المحكمة العليا ثم الدستورية العليا والنيابة العامة، كما نشر «القاضي» في ملحقي الكتاب أقوال عدد من المفكرين والمثقفين ولتغريدات في مواقع التواصل الاجتماعي حول دار القضاء العالي، واختتم القاضي الكتاب بعدد من مقالاته حول القضاء عبر مسيرته الممتدة... ويمكنك الحصول على الكتاب، من خلال هذا الرابط:

https://www.docdroid.net/eEvqZg6/ktab-dar-alkdaaa-alaaaly-alasdar-alrkmy-llnshr-alalktrony-pdf

Advertisements