شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» بالغردقة يطلق مبادرة للأسر الأولى بالرعاية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصرى بالغردقة، مبادرة لتوحيد جهود الجمعيات الأهلية اللاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية، والتى تعانى بعد أزمة فيروس كورونا، وتنفيذا لتوجيهات الدولة باهمية دور الجمعيات الأهلية.

وناشدت جمعية الهلال الأحمر المصرى فرع البحر الأحمر، في بيان لها، جميع الجمعيات الأهلية لتوحيد الجهود المبذولة في مجال المساعدات الانسانية التي تقدم للأسر الأولي بالرعاية الاجتماعية بالمحافظة، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، ودعت الجمعيات للانضمام للمبادرة التي تنطلق تحت مسمي «كلنا واحد من أجلك»

وأوضحت مبادرة الهلال الأحمر المصري فرع الغردقة أهداف المبادرة، والتي أهمها وضع خطة مشتركة لتقديم المساعدات الاجتماعية للاسر المتضررة، وتقديم الدعم النفسي والمالي للأسر المصابة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعة حالات العزل المنزلي من حيث متطلباتهم أو تطور الحالة المرضية، والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي، صرف إعانات للأسر المتضررة عينية أو مالية«، والاهتمام بالأطفال وكبار السن، في حالة وجود العائل بالعزل، وكذلك نشر وسائل التوعية الخاصة بالمرض وطرق الوقاية، طبقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، والقيام باعمال التطهير والتعقيم للأماكن المستهدفة.

وأكد مسؤولو الهلال الأحمر المصرى، فرع البحر الأحمر، أنه حال المشاركة والانضمام للمبادرة يتم التواصل مع جمعية الهلال الأحمر المصري فرع البحر الأحمر، من خلال خالد أحمد سيد رئيس مجلس إدارة الهلال الـحمر

من جانبه، قال أيمن بربرى المنسق العام للبرنامج التدريبي، إن حملة التوعية تستهدف مركز رعاية الأحداث التابعة لجمعية الدفاع الاجتماعي، وذلك بهدف توعيتهم بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.

Advertisements