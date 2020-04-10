شكرا لقرائتكم خبر عن اخضاع عمارتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء إسماعيل عطية، محافظ أسوان، إخضاع عمارتين سكنيتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان، مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، وذلك بعد اكتشاف إصابة حالات بفيروس كورونا، كما كلف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بهما والحصول على احتياجاتهم اليومية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية والشوارع الداخلية ومنها منطقتى الشنقراب والجزيرة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة.