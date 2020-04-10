شكرا لقرائتكم خبر عن اخضاع عمارتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر اللواء إسماعيل عطية، محافظ أسوان، إخضاع عمارتين سكنيتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان، مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، وذلك بعد اكتشاف إصابة حالات بفيروس كورونا، كما كلف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بهما والحصول على احتياجاتهم اليومية.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة داخل بعض المناطق السكنية والشوارع الداخلية ومنها منطقتى الشنقراب والجزيرة، بالإضافة إلى مستشفى أسوان التخصصى للعزل بالصداقة الجديدة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
1,699
-
تعافي
348
-
وفيات
118
كانت هذه تفاصيل خبر اخضاع عمارتين للحجر الصحي بمنطقة الشنقراب بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.