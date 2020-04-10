شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها: تكريم الفريق الطبي المشارك في مستشفى الحجر الصحى بقها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعي المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها، والذي خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم الدكاترة إبراهيم عزت وعماد عطا بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبي وأسماء دسوقي بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح وأحمد عبدالمولى بقسم الأمراض المتوطنة.

وقال رئيس الجامعة، إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبي في مجلس الجامعة خلال جسلته القادمة، وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم في الحجر الصحي بمستشفى قها، فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم، مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية في محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأشار «السعيد» إلى دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، ومستشفيات الحجر الصحي بصفة خاصة، مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم، لاسيما في تلك الفترة العصيبة التي يمر بها وطننا الحبيب.

وأوضح رئيس الجامعة، أن ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسؤولية، مؤكدا أن أطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم.

من جانبه قال الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، أنه تم انتداب 6 أطباء جدد للعمل بمستشفى الحجر الصحي بقها، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة والكلية حريصة على دعم هؤلاء الأطباء الذين يعتبرون أبطال وجنود في خدمة الوطن.

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