شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد»: خروج عربة ركاب واصطدامها بجرار في مرسى مطروح دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة السكة الحديد، في بيان صادر لها، الجمعة، اصطدام العربة الأخيرة لقطار «اكسبريس القاهرة» بجرار «قطار ٢٩٩ مطروح»، دون أن يسفر عن إصابات.

وأشار البيان إلى سقوط البوجي الأمامي من العربة قبل الأخيرة من قطار إكسبريس ١٢٠٦ (القاهرة / مرسى مطروح)، مما أدى إلى خروجها من على السكة واصطدامها ومحاشرتها لجرار ركاب قطار رقم ٢٩٩ القادم من مرسى مطروح للإسكندرية، وذلك أثناء توقفه في محطة غزال بخط (القبارى / مرسى مطروح)، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأوضح أن السكة الحديد قامت بفصل العربة الساقطة على تحويلة المحطة وقيام قطار ١٢٠٦ بالمسير لمحطة مرسى مطروح والدفع بونش السكة الحديد لرفع بوجى العربة الساقطة والاستعداد بالسكة لعودة الحركة على الخط بسلامة وانتظام.

من جانبه، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال رفع بوجى العربة الساقطة، كما اطمأن على الركاب.

خروج عربة ركاب واصطدامها بجرار بمرسى مطروح