شكرا لقرائتكم خبر عن فض عدد من الأسواق الأسبوعية والعشوائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة التنفيذية بالشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمنع تنظيم وإقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعة الجائلين بنطاق كل مركز ومدينة، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه، قاد اللواء ضياء الدين أبوالعزم، رئيس مركز ومدينة فاقوس، رافقه عبادة محمد عبادة، والمهندس هانى عزت نائبى رئيس المركز، حملة مكبرة تمكنت من فض عدد من الأسواق الأسبوعية والعشوائية بقرى المركز عقب البدء في الاستعداد لإقامتها وتم العمل على سرعة تفريق الباعة الجائلين لمنع التكدس والازدحام وتم رفع كافة تشوينات الخضار والفاكهة وعدم السماح للباعة بشغل المكان وتم إخلاء المنطقة تماما والتنبيه بعدم مخالفة القرار والالتزام بالتعليمات وذلك لأسواق أسبوعية منها سوق قرية الديدامون.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين، مرارا وتكرارا بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة وعدم التواجد بها وتجنب التكدسات حرصا على سلامتهم وتجنب إصابتهم بالأمراض الفيروسية المعدية، وشدد على رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى الإشغالات بعدم السماح بإقامة أي من الأسواق الأسبوعية والسويقات الشعبية كل في نطاقه والتصدى لذلك بكل حزم في الفترة المحددة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.