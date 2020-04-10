شكرا لقرائتكم خبر عن «راشد»: متابعة الحجر الصحي بالمعتمدية.. وإحالة مخالفة بناء للنيابة العسكرية بالعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الجمعة، اتخاذ المحافظة كل التدابير الوقائية والاحترازية لمكافحة تفشى فيروس كورونا حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما تتابع المحافظة مع الجهات المعنية إجراءات فرض الحجر الصحي بقرية المعتمدية، ومتابعة الحالات المصابة مع مديرية الصحة، مطالبًا المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية ومساعدة الدولة في حربها ضد فيروس كورونا المستجد وعدم الالتفاف لأي شائعات، وسادت حالة من الاستقرار داخل القرية مع التزام المحال بالغلق اليوم.

من جانب آخر، شهدت المحافظة عدة حملات لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناءها بدون ترخيص، أو المخالفة لشروط الترخيص، أو التي تقع على الأراضي املاك الدولة والتعديات على الاراضي الزراعية، وذلك للرد على استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.

وأشار اللواء «راشد» إلى أن المحافظة تمكنت خلال الثلاثة أيام الماضية من إزالة 270 حالة بناء مخالف لأبراج وعقارات مخالفة ومنشآت تم بناؤها على الأراضي أملاك الدولة، أو تعديات على الأراضي الزراعية.

وأوضح أنه تم تحويل أولى الحالات للنيابة العسكرية لعقار يقع بشارع إبراهيم الجابري متقاطع مع شارع ناصر الثوره بحي العمرانية، وذلك بعد قيام مالك البرج المخالف والمكون من 11 طابق بتكرار مخالفته وإعادة بناء وترميم البرج بعد إزالة أجزاء منه مسبقًا.

وشدد على رصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

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