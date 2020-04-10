شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يلغي احتفالات العيد القومي بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألغى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، احتفالات المحافظة بعيدها القومى لهذا العام، والذي يوافق اليوم 10 أبريل، وذلك تضامنًا مع القرارات التي تتخذها الدولة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

وهنأ المحافظ، في بيان صحفي، أهالي المحافظة بحلول العيد القومي، الذي يوافق ذكرى انتصار أبنائها على قوات الغزو الفرنسى في معركة جهينة سنة 1799، حيث تصدى أبناء المحافظة في هذا اليوم لقوات الغزو الفرنسى التي هاجمت عدة مدن وقرى في سوهاج، وطهطا، والصوامعة، وامتدت المقاومة إلى باقى ربوع المحافظة، وشكلت درعًا مانعًا أمام تعزيزات الحملة القادمة من أسيوط بمعركة «جهينة»، مما أجبر الحملة كاملة على التراجع من مدن وقرى المحافظة،

وأكد المحافظ أن هذا اليوم وهذة الذكرى تبين مدى تلاحم وترابط الشعب المصري على مر العصور في الدفاع عن أراضيه، وعن وطننا الغالي مصر، والتضحية بكل غالي وعزيز في سبيل أمن الوطن وسلامة أراضيه.