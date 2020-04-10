شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على ارتداء الكمامات بالمشروعات الخدمية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجمعة، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات بنطاق المحافظة، بالتأكد من ارتداء جميع العاملين بالمشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، الجاري تنفيذها بمختلف المراكز والمدن والأحياء وكذلك العاملين بمنظومة النظافة للكمامات الواقية، حفاظا على صحتهم وحرصا على سلامتهم واستمرارهم في عملهم وعدم انتشار الإصابة بينهم متمنياً للجميع السلامة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتوخي أقصي درجات الحيطة والحذر وتوفير وسائل الحماية اللازمة للعاملين بكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها، بجميع مواقع العمل المختلفة.

وناشد «المحافظ» العاملين بالمشروعات المختلفة ومنظومة النظافة بالالتزام بارتداء الكمامة خلال أوقات عملهم حرصا على سلامتهم وتنفيذا للاجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية على مدير مديرية القوي العاملة بتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها المنشآت الصناعية بنطاق المحافظة لمواجهه فيروس كورونا والحد من انتشاره، والتأكد من استمرار إجراء الكشف الحراري على جميع العاملين بها وتوفير كافة المهمات الوقائية والمستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من الفيروس.