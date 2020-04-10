شكرا لقرائتكم خبر عن قناع واقى للوجه يحمى من كورونا.. أحدث منتجات وزارة الأوقاف بـ 50 جنيه.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن إنشاء المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف التابعة إليها، وحدة إنتاجية مختصة بإنتاج قناع حماية الوجه، فى ظل المشاركة المجتمعية التي تسعى إليها، ومساهمة منها لتعزيز حماية الأفراد والمؤسسات في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19 .(

"الخليج 365" يوضح في الفيديو التالى تفاصيل قناع حماية الوجه الذى تنتجه وزارة الأوقاف كما يلى: