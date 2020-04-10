شكرا لقرائتكم خبر عن بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نهاية كابوس وباء كورونا باتت قريبة بعدما أقرت العديد من الدول بوجود نتائج مبشرة لعقار "آفيجان" الياباني، المضاد للفيروسات، والمعروف كذلك باسم " Favipiravir " ، وسط قدرة الدواء على محاصرة العدوى وتحويل النتائج من إيجابية إلى سلبية في 4 أيام فقط.

وتحدث تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية، عن حالة تفاؤل بعد إجراءات اختبارات ناجحة لعقار آفيجان على مرضي كورونا، مشيرة إلى أن النتائج الممتازة التي حققها تجارب الدواء الياباني في الصين كانت دافعاً للتوسع في استخدام الدواء في دولاً أخري من بينها مصر، بحسب ما أعلنه وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، في برنامج مصر تستطيع الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق.

وفى تقريرها، قالت نيوزويك، إنه تم اختبار عقار Favipiravir المعروف باسم "افيجان" في دول أخرى كعلاج محتمل ضد الفيروس التاجي الجديد ، بما في ذلك في الصين والشرق الأوسط.

وأوضحت أنه تم تطوير الدواء من قبل شركة Fujifilm Toyama Chemical في اليابان. وقد ثبت في السابق أنه فعال ضد عدد من فيروسات الحمض النووي ريبوزي ، بما في ذلك الإنفلونزا وفيروس غرب النيل وأمراض الحمى القلاعية والحمى الصفراء. وافقت اليابان على تصنيعها وبيعها في عام 2014.

وقال بيان من الشركة المصنعة للدواء "لا يُنظر في استخدام الدواء إلا عندما يكون هناك تفشي لعدوى فيروس الإنفلونزا الجديدة أو الناشئة التي تكون فيها العقاقير المضادة للفيروسات الأخرى إما غير فعالة أو غير كافية، وتقرر الحكومة اليابانية استخدام الدواء كإجراء مضاد ضد فيروسات الانفلونزا هذه ".

Advertisements

وبدأت الصين اختبار Favipiravir كعلاج محتمل للفيروس التاجي في فبراير. في 15 مارس ، وافقت على استخدامه في التجارب السريرية لعلاج كوفيد-19 في ذلك الوقت ، قال تشانج شين مين ، رئيس المركز الوطني الصيني لقسم التكنولوجيا الحيوية ، لصحيفة تشاينا ديلي التي تديرها الدولة ، إن العقار أظهر نتائج واعدة في علاج مرضى فيروس التاجي ، مع آثار جانبية خفيفة.

وأوضحت "نيوزويك" أنه تم إجراء الاختبارات في مدينتي ووهان وشنتشن الصينية. في التجارب التي شملت 320 مريضًا ، وجد أن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم Favipiravir تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية بعد حوالي أربعة أيام ، مقارنة بـ 11 يومًا لأولئك الذين لم يتم إعطاؤهم الدواء. كما أظهرت الأشعة السينية أيضًا أن أكثر من 90 في المائة من المرضى الذين حصلوا على Favipiravir شهدوا تحسينات في حالة الرئة ، مقارنة بـ 62 في المائة بدون الدواء.

في اليابان ، يتسابق العلماء لإجراء تجارب سريرية لتقييم Favipiravir لعلاج كوفيد-19. أعلن رئيس الوزراء شينزو آبي مؤخرًا أنه سيتم تعزيز إنتاج الدواء ، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط لتحديد Favipiravir - المعروف أيضًا باسم Avigan - كعلاج قياسي في البلاد للفيروسات التاجية ، وفقًا لتقارير Wired.