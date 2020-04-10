شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مصر فى جنيف تشارك باجتماع مع مفوضية حقوق الإنسان حول تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف في اجتماع عبر الانترنت مع "ميشيل باشليه" مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لمناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، وذلك بمشاركة رئيسة مجلس حقوق الإنسان والمندوبين الدائمين للدول لدى الأمم المتحدة وعدد من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

وأكد السفير "علاء يوسف" مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة اتباع نهج شامل فى التعامل مع تحديات حقوق الانسان ذات الصلة بالأزمة، ولاسيما أثرها على الحق في الحياة والعمل والغذاء والصحة والنفاذ إلى الدواء وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأخرى. وطالب المندوب الدائم لمصر المفوضة السامية بالمساهمة فى ضمان شمول خطط الاستجابة الدولية توصيات لتخفيف اثار الأزمة، وخاصة في الدول النامية التي تعاني من موارد وقدرات طبية محدودة، فضلاً عن الاجراءات التى يمكن اتخاذها لتخفيف عبء الدين الخارجي على تلك الدول.

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