شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر بقيادة السيسى جعلت الحفاظ على حياة مواطنيها هدفا استراتيجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف:"لطالما ذكرنا أن رجلا فقيرًا فى دولة غنية قوية خير من رجل غنى فى دولة ضعيفة فقيرة ، لأن الأول له دولة تحمله وتحميه فى الداخل والخارج ، والآخر لا ظهر له ولا أرض ولا سند له لا فى الداخل ولا فى الخارج ، فالوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها ، وليس حفنة تراب كما ذكر مرشد الجماعة الإرهابية ، الوطن معنى أبعد وأعمق من ذلك بكثير ، الوطن حياة ، الوطن كيان ، الوطن هوية ، الوطن انتماء ، الوطن أمانة ، ولله در شوقى حيث يقول :وَلِلأَوطانِ فـــى دَمِ كُلِّ حُرٍّ ... يَدٌ سَلَفَـت وَدَينٌ مُستَحقُّ".

وأضاف جمعة فى مقال له عبر الموقع الالكترونى للوزارة:" الوعى بالوطن يتطلب الإلمام بحجم التحديات التى تواجهنا لأننا دون إدراك هذه التحديات ودون الوعى بها لا يمكن أن نضع حلولاً ناجحة أو ناجعة لها ، وإذا كان المناطقة يؤكدون أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فإن معالجته أو مواجهة ما يرتبط به من تحديات لا يمكن أن تتم دون سبر أغوار وأعماق هذا التصور ، مما يتطلب تسليط الضوء على تحديات واقعنا المعاصر ، للعمل على خلق حالة من الوعى تسهم فى معالجتها ، وحل إشكالاتها أو فك شفرتها ، أملا فى الخروج من حالات الجمود الفكرى إلى حالة من الرشاد الفكرى والديناميكية الفكرية التى تعمل على بناء الذاكرة وبناء الأمة معًا ، والتحول من حالة الجمود والتقليد إلى الإبداع والابتكار والتجديد ، والتفرقة بين الثابت والمتغير، وما هو من شئون الأفراد وما هو من شئون الدول ، مع العمل الدؤوب على تصحيح الأفكار المغلوطة ، والمفاهيم الخاطئة ، وكشف ضلالات وأباطيل الجماعات المتشددة والمتطرفة ، وبيان زيغها وزيفها وضلالها وبهتانها ، تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من شر هذه الأفكار والجماعات ، مع نشر صحيح الدين والعلم والفكر والثقافة ، وصولا إلى بناء ذاكرة واعية مستنيرة لمجتمعنا وأمتنا ، تأخذ بأيدينا إلى الإسهام الجاد فى بناء الحضارة الإنسانية ، وترقى بنا إلى المكانة التى تليق بنا فى مصاف الأمم الأكثر تقدمًا ورقيًا ورخاء.

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وتابع جمعة: "لقد أنارت الأحداث الراهنة لكل ذى لب وعقل ، لكل وطنى منصف وشريف معنى الدولة ، وقيمة الدولة ، ودور الدولة فى رعاية أبنائها ومصالحهم فى الداخل والخارج".

واختتم وزير الأوقاف مقاله:" لقد شهد القاصى والدانى بأن مصر الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى دولة ذات طابع خاص وطنيا وإنسانيا فى رعاية أبنائها، إذ جعلت من الحفاظ على حياة مواطنيها وكرامتهم هدفا استراتيجيا ووقفت بفضل الله (عز وجل) شامخة قوية فى وجه تحديات عصفت بالكثير من دول العالم وأربكت حساباتها ، مما يجعلنا نؤكد وبكل اطمئنان أن العمل على قوة الدولة هو طريق الشرفاء النبلاء المخلصين من أبناء الوطن ، فالإنسان لا يمكن أن يعيش وحده ، ولا يمكن أن يواجه التحديات والمحن ولا سيما الأزمات والكوارث والنوائب وحده ، إنما تواجه ذلك كله الدول القوية الفتية ، ومن ثمة نؤكد أن كل ما يقوى بناء وشوكة الدولة الوطنية هو من صميم مقاصد الأديان ، فمصالح الأوطان جزء لا يتجزأ من صميم مقاصد الأديان ، وكل ما ينال من أمن الوطن واستقراره أمر لا علاقة له بالدين ولا بالقيم ولا بالوطنية ولا بالإنسانية بل إنه يتناقض مع كل ذلك.