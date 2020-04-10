شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: حرق 164 طن نفايات طبية خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة في البحيرة، إن إدارة النفايات بالمديرية قامت بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، وبلغ إجمالي ما تم حرقه من النفايات الخطرة بالمنشآت الحكومية والخاصة خلال شهر مارس الماضي 164 طنًا.

وأشار «بيومى» إلى أن عدد التعاقدات للمنشآت الخاصة مع أجهزة المعالجة «المحارق» بلغ 134 تعاقدًا، وتم إرسال عدد 52 ترخيص تداول نفايات طبية خطرة للمنشآت الحكومية والخاصة الخطرة، خلال الشهر الماضى وتم المرور على 17 منشأة حكومية لمتابعة أعمال منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة التخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من جميع المنشآت الطبية الحكومية والخاصة ليتم حرقها والتخلص الآمن منها، وفق المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة والقدرة الاستيعابية للمحارق التابعة لمديرية الصحة وعدم تراكمها كي لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.