شكرا لقرائتكم خبر عن والد رئيس وزراء بريطانيا: بوريس سيحتاج "إعادة تأقلم" وراحة قبل العودة للعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون إن ابنه سيحتاج إلى فترة من "إعادة التأقلم" والراحة قبل أن يعود إلى داونينج ستريت، حيث قال إنه فى طريقه للتعافى، بحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وتأتى تصريحاته صباح يوم الجمعة بعد أن كشف رقم 10 أن جونسون قد تم نقله من العناية المركزة وعاد إلى جناح فى مستشفى سانت توماس وقيل إنه "فى حالة معنوية جيدة للغاية".

تم إدخاله إلى المستشفى يوم الأحد مع أعراض مستمرة من كوفيد 19، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والسعال، قبل أن يقضى ثلاث ليال في العناية المركزة بعد تدهور حالته يوم الاثنين.

وفى حديثه عن تحسن حالة جونسون بشكل ملحوظ، قال ستانلى جونسون، والد رئيس الوزراء ، إن الأسرة بأكملها "ممتنة بشكل كبير" لجهود هيئة الخدمات الصحية وتدفق الدعم الضخم لابنه.

Advertisements

وقال لبرنامج اليوم على راديو بي بي سي راديو إنه " يجب أن يستريح. كما أفهمها ، فقد انتقل من وحدة العناية المركزة (ICU) إلى وحدة النقاهة ، ولكن لا أعتقد أنه يمكنك القول أن المسألة انتهت. يجب أن يأخذ الوقت. لا أستطيع أن أصدق أنه يمكنك الابتعاد عن هذا والعودة مباشرة إلى داونينج ستريت والتقاط زمام الأمور دون فترة إعادة تأقلم ".

وقال البروفيسور ستيفن باويز ، المدير الطبي لـ هيئة الخدمات الصحية فى إنجلترا ، صباح يوم الجمعة إن رئيس الوزراء سيتلقى رعاية "عالمية المستوى" لأعراض فيروس كورونا أثناء إقامته في مستشفى سانت توماس.

وقال "أنا واثق تمامًا من أنه وجميع المرضى الآخرين الذين تتم العناية بهم هناك ، كما هو الحال في جميع مستشفياتنا ، يتلقون رعاية على مستوى عالمي". "أنا سعيد بتحسنه".

مساء يوم الخميس ، قال المتحدث الرسمي رقم 10: “تم نقل رئيس الوزراء مساء اليوم من العناية المركزة إلى الجناح ، حيث سيحصل على مراقبة دقيقة خلال المرحلة المبكرة من شفائه. إنه في حالة معنوية جيدة للغاية. "